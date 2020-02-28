"Александрия" полетела на матч со "Львовом" на военном самолете: фото

"Александрия" отправилась на матч 20 тура УПЛ с против ФК "Львов". "Горожане" полетели на эту игру на военно-транспортном самолете АН-26.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Другие подробности не сообщаются. Читайте также: "Шахтер" сыграет против "Вольфсбурга": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы З Кропивницького відправляємось на матч #ЛьвівОлександрія pic.twitter.com/KYxfG66Mpq — FC Olexandriуa (@FCO1948) February 28, 2020 В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 вместимостью до 43 человек. Самолеты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток – отсутствие багажных полок. Матч ФК "Львов" – "Александрия" состоится в субботу, 29 февраля. Начало встречи – в 14:00.