"Александрия" полетела на матч со "Львовом" на военном самолете: фото
"Александрия" отправилась на матч 20 тура УПЛ с против ФК "Львов". "Горожане" полетели на эту игру на военно-транспортном самолете АН-26.
Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Другие подробности не сообщаются.
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В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 вместимостью до 43 человек. Самолеты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток – отсутствие багажных полок.
Матч ФК "Львов" – "Александрия" состоится в субботу, 29 февраля. Начало встречи – в 14:00.
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