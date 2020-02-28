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"Александрия" полетела на матч со "Львовом" на военном самолете: фото

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"Александрия" отправилась на матч 20 тура УПЛ с против ФК "Львов". "Горожане" полетели на эту игру на военно-транспортном самолете АН-26.

Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Другие подробности не сообщаются.

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В настоящее время эксплуатируется пассажирская модификация Ан-26-100 вместимостью до 43 человек. Самолеты переделаны в пассажирские на заводе из базовой грузовой модификации и имеют недостаток – отсутствие багажных полок.

Матч ФК "Львов" – "Александрия" состоится в субботу, 29 февраля. Начало встречи – в 14:00.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Александрия
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