Александрия – Сент-Этьен: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Александрия" в четверг, 7 ноября, проведет очередной матч Лиги Европы. На этот раз в гости во Львов (именно здесь команда проводит игры Лиги Европы) пожалует французский "Сент-Этьен". Букмекеры оценили шансы каждой из команд в этом матче.

Александрия – Сент-Этьен: прогноз

Что ожидать от "Александрии" в Лиге Европы не знают, наверное, и сами игроки "Александрии". Откровенные аутсайдеры группы сумели удивить всех. Да, был неудачный матч против "Вольфсбурга" на выезде. Но это можно списать на отсутствие опыта. Но вот в чем не отказать "Александрии" – так это в желании победить. Пока не удалось. Но отыграться в матчах против "Гента" и того же "Сент-Этьена" – да.

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Но будет ли так постоянно – неизвестно. Букмекеры не очень верят в успех украинской команды в домашнем матче. Хотя "Александрия" и не сыграет этот матч на собственном стадионе "Ника", а на "Арене Львов". Коэффициент на победу "Александрии" колеблется в районе 4,33-4,54. Однако победа "Сент-Этьена 1,90-1,97. Ничья – 3,30-3,40.

Матч "Александрия" – "Сент-Этьен" состоится в четверг, 7 ноября. Начало матча в 22:00.

Прогноз PariMatch

Их эксперты на победу "Александрии" выставили коэффициент 4,50. Победа "Сент-Этьена" оценена в 1,96. На то, что команды сыграют в ничью – 3,35.

При этом ожидается, что матч будет с забитыми голами – 1,07 на то, что хоть один результативный удар будет. На то, что команды не забьют голов – 8,20. При этом "сухая" победа "Александрии оценена в 5,70, а победа "Сент-Этьена" без пропущенного гола – 2,85.

Прогноз 1xbet

У них коэффициент на победу "Александрии" – 4,54. Победа французской команды – 1,97. Ничья – 3,38.

На то, что обе команды забьют – 2,13. Что этого не произойдет – 1,784. При этом ставка "тотал матча больше 2,5" – 2,28. На то, что команды не забьют больше трех голов (тотал матча меньше 2,5) – 1,65.

Прогноз Favorit

В этой букмекерской конторе победа "Александрии" оценена в 4,30, "Сент-Этьена" – 1,91. Ничья – 3,35.