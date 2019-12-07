"Александрия" в матче со скандальным пенальти принесла "Ворскле" 12-е поражение: видео

В субботу, 7 декабря, 17-го тура чемпионата Украины продолжится в Александрии. Одноименная команда нанесла 12-е поражение аутсайдеру чемпионата Украины – полтавской "Ворскле".

Александрия – Ворскла 3:0

Голы: Запорожан, 59 (пен.), Ковалец, 75, 86

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Нули на табло

Уже на первой минуте "Александрия" потеряла стопроцентную возможность открыть счет. Сначала Гречишкин прицельно пробил со штрафного. Резник отбил удар Дмитрия перед собой. Первым на добивании оказался Банада и пробил мощно, но вратарь "Ворсклы" снова был на высоте.

На 19-й минуте классный момент в "Александрии" был в Лучкевича. Третьяков выполнил подачу, а Валерий мощно пробил. Но Резник среагировал на удар и отбил мяч.

"Ворскла" на 23 минуте ответила не менее остро. Панькив неуверенно сыграл на выходе, после чего Артур с разворота пробил по пустым воротам, но мяч ушел выше.

В конце тайма команды обменялись острыми возможности. Сначала после навеса Гречишкина на выходе ошибся Резник, но Бабогло не воспользовался шансом и пробил неточно. У "Ворсклы" Коломоец вышел на ударную позицию: Юрий пробивал в дальний угол, но Панькив в прыжке достал мяч.

Победный тайм

Вторую половину игры "Александрия" также начала лучше, но действительно опасных моментов подопечные Владимира Шарана не имели. Все изменилось на 58 минуте, когда Юрий Можаровский назначил сомнительный пенальти.

Сапай, по мнению арбитра, сбил в штрафной Безбородко. Последний картинно упал – пенальти. С отметки без шансов для Резника пробил Запорожан и вывел "Александрию" вперед.

На 66 минуте свою возможность потеряла "Ворскла". Юрий Панькив неудачно сыграл на выходе, после чего партнеры вывели на ударную позицию Васин. Игрок гостей пробил значительно выше ворот. После этого полтавчан за короткий промежуток времени дважды проверили реакцию Панькива дальними выстрелами.

На 75 минуте "Александрии" удалось удвоить преимущество. Сольный проход Ковальца завершился ударом Кирилла точно под штангу. Резник не сумел выручить партнеров – 2:0. Через 10 минут "Александрия" доказала преимущество до трех мячей. Ковалец замкнул навес Гречишкина и оформил дубль. 3:0 – уверенная победа хозяев.

Александрия – Ворскла: видеообзор первого тайма

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