Али надер бы Тайсону задницу: сын легендарного боксера возмущен результатом онлайн-турнира

Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) проводит онлайн-турнир с участием легендарных боксеров. Симулятор призван заменить боксерские поединки, которые временно не происходят из-за пандемии коронавируса. Результат онлайн-турнира в супертяжелом весе разочаровал сына легендарного боксера Мухаммеда Али.

В конце марта в финале турнира не менее выдающийся Майк Тайсон победил Мухаммеда Али. "Железный Майк" победил Али в игре решением судей.

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Мухаммед Али-младший утверждает, что в реальной жизни его отец одолел бы Тайсона, даже если б тот был в пиковой форме.

"Отец надрал бы ему задницу. Все говорят, что Тайсон замесил бы твоего папу. А я говорю: нет. Тайсон не смог бы пройти всю дистанцию, все 15 раундов. Он не боксер, а уличный забияка, нокаутер. Он просто не угнался бы за отцом", – цитирует Али The Sun.

Майк Тайсон поддержал мнение сына Али. В комментарии TMZ Sports Тайсон заявил, что вряд ли смог бы столь успешно противостоять Мухаммеду в реальном поединке.

"Я бы не выиграл в этом бою, – сказал Майк. – Потому что Али все-таки был величайшим из боксеров".

Видео онлайн-боя между Тайсоном и Али

Что известно о Мухаммеде Али?

Один из самых легендарных боксеров за всю историю. Олимпийский чемпион 1960 года, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964 – 1966, 1974 – 1978).

Шестикратный обладатель звания "Боксер года", "Боксер десятилетия" по версии журнала The Ring.

Али стал вторым боксером в истории, который был удостоен награды "Спортсмен года" по версии журнала Sports Illustrated (1974), был признан "Спортсменом века" по версии нескольких спортивных изданий.

После окончания карьеры был включен в Зал славы бокса (1987) и Международный зал боксерской славы (1990).

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