Алиев прошел взвешивания перед первым боем в карьере: фото
Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прошел взвешивания перед поединком на шоу "Битва". Алиев показал на весах 80 кг.
Соперником экс-футболиста будет украинский актер и модель Никита Вакулюк. Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты. Фото со взвешивания Алиев показал в своем Instagram.
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Внимание! Посмотреть бой можно будет в пятницу, 29 мая, в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".
Что известно об Алиеве?
- 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Движение".
- В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
- Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
- После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
- Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".
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