Алиев прошел взвешивания перед первым боем в карьере: фото

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прошел взвешивания перед поединком на шоу "Битва". Алиев показал на весах 80 кг.

Соперником экс-футболиста будет украинский актер и модель Никита Вакулюк. Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты. Фото со взвешивания Алиев показал в своем Instagram.

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Внимание! Посмотреть бой можно будет в пятницу, 29 мая, в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".

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