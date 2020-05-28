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Алиев прошел взвешивания перед первым боем в карьере: фото

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Алиев - Вакулюк: церемония взвешивания
Александр Алиев / ФК "Хмельницкий"

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев прошел взвешивания перед поединком на шоу "Битва". Алиев показал на весах 80 кг.

Соперником экс-футболиста будет украинский актер и модель Никита Вакулюк. Бой пройдет по правилам бокса и будет состоять из трех раундов по две минуты. Фото со взвешивания Алиев показал в своем Instagram.

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Завтра в бой,на весах 80кг

Публикация от Oleksandr_Aliiev (@aliiev_oleksandr_8)

Внимание! Посмотреть бой можно будет в пятницу, 29 мая, в 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".

Что известно об Алиеве?

  • 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Движение".
  • В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
  • Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
  • После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
  • Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бокс
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