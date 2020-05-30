Алиев в упорной борьбе проиграл модели дебютный бой в боксе: видео
29 мая состоялся боксерский поединок между бывшим футболистом киевского "Динамо" Александром Алиевым и актером Никитой Вакулюком. Шоу проходило в рамках проекта "Битва". Регламент поединка – 3 раунда по 2 минуты.
Алиев проиграл известному актеру и модели Вакулюку. Поединок продлился все три раунда, сообщает 24 канал.
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Алиев выглядел активнее на ринге и пытался вкладываться в свои удары, однако большинство из них не доходило до цели. Его соперник действовал вторым номером и более обдуманно. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Вакулюку.
"Все равно я буду продолжать заниматься боксом, хоть это и очень трудный вид спорта. Мне он нравится. Приглашайте еще", – сказал после боя Алиев.
Алиев – Вакулюк: смотрите видео боя
Что известно об Алиеве?
- 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург", "Запорожье", "Днепр", "Борисфен", "Рух".
- В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
- Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
- После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
- Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".