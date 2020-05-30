29 мая состоялся боксерский поединок между бывшим футболистом киевского "Динамо" Александром Алиевым и актером Никитой Вакулюком. Шоу проходило в рамках проекта "Битва". Регламент поединка – 3 раунда по 2 минуты.

Алиев проиграл известному актеру и модели Вакулюку. Поединок продлился все три раунда, сообщает 24 канал.

Смотрите также Российский комментатор жестко проехался по Алиеву: Он чмо и быдлан

Алиев выглядел активнее на ринге и пытался вкладываться в свои удары, однако большинство из них не доходило до цели. Его соперник действовал вторым номером и более обдуманно. В итоге судьи раздельным решением отдали победу Вакулюку.

"Все равно я буду продолжать заниматься боксом, хоть это и очень трудный вид спорта. Мне он нравится. Приглашайте еще", – сказал после боя Алиев.

Алиев – Вакулюк: смотрите видео боя



Что известно об Алиеве?