Сауль Альварес победил Сергея Ковалева, отправив россиянина в эффектный нокаут: видео
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль "Канело" Альварес провел бой против россиянина Сергея Ковалева, который владел поясом WBO в полутяжелом весе. Мексиканец победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.
Несмотря на то, что для боя Саулю Альваресу пришлось подниматься сразу на две весовые категории выше, к противостоянию он оказался готовым. Зато Сергей Ковалев в этом бою не сумел как следует использовать свое физическое превосходство – рост и размах рук.
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Даже если бы бой в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов, победу одержал бы Альварес. Мексиканец побеждал на записках судей. Однако Канело победил чисто – в 11-м раунде он отправил соперника в жесткий нокаут. Ковалев просто без сил упал на канаты, и судья сразу остановил бой. Он даже не отсчитывал после падения.
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Теперь Сауль Альварес – обладатель титула WBO в полутяжелом весе.
Альварес – Ковалев видео боя