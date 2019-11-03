Сауль Альварес победил Сергея Ковалева, отправив россиянина в эффектный нокаут: видео

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль "Канело" Альварес провел бой против россиянина Сергея Ковалева, который владел поясом WBO в полутяжелом весе. Мексиканец победил эффектным нокаутом в 11-м раунде.

Несмотря на то, что для боя Саулю Альваресу пришлось подниматься сразу на две весовые категории выше, к противостоянию он оказался готовым. Зато Сергей Ковалев в этом бою не сумел как следует использовать свое физическое превосходство – рост и размах рук.

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Даже если бы бой в Лас-Вегасе продлился все 12 раундов, победу одержал бы Альварес. Мексиканец побеждал на записках судей. Однако Канело победил чисто – в 11-м раунде он отправил соперника в жесткий нокаут. Ковалев просто без сил упал на канаты, и судья сразу остановил бой. Он даже не отсчитывал после падения.

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Canelo Álvarez (53-1-2) is now a four-weight king, corpsing Sergey Kovalev late in round 11 to shut the judges out of a closely-matched scrap. And the new WBO light heavyweight champ! pic.twitter.com/uOz0CaUN1F — Kyle Johnson (@VonPreux) November 3, 2019

Теперь Сауль Альварес – обладатель титула WBO в полутяжелом весе.

Альварес – Ковалев видео боя