Альварес сместил Ломаченко с первого места рейтинга P4P по версии The Ring
Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг Pound-for-Pound. Сауль Альварес возглавил рейтинг, сместив Василия Ломаченко на второе место.
В последнем поединке Сауль Альварес дебютировал в полутяжелом весе и эффектно нокаутировал Сергея Ковалева. Сауль завоевал титул WBO в этом весе. Также мексиканец является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA.
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Василий Ломаченко последний бой провел 31 августа и победил Люка Кэмпбелла. В том поединке украинец завоевал титул WBC. Также Василий владеет поясами WBO и WBA.
В рейтинге The Ring нашлось место для Александра Усика. Украинец занял пятую строчку.
Рейтинг The Ring:
- Сауль Альварес
- Василий Ломаченко
- Теренс Кроуфорд
- Иноуэ Наоя
- Александр Усик
- Эррол Спенс
- Геннадий Головкин
- Хуан Франсиско Эстрада
- Артур Бетербиев
- Мэнни Пакьяо
Что такое рейтинг P4P?
Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, относительно бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории.