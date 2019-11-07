Альварес сместил Ломаченко с первого места рейтинга P4P по версии The Ring

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг Pound-for-Pound. Сауль Альварес возглавил рейтинг, сместив Василия Ломаченко на второе место.

В последнем поединке Сауль Альварес дебютировал в полутяжелом весе и эффектно нокаутировал Сергея Ковалева. Сауль завоевал титул WBO в этом весе. Также мексиканец является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA.

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Василий Ломаченко последний бой провел 31 августа и победил Люка Кэмпбелла. В том поединке украинец завоевал титул WBC. Также Василий владеет поясами WBO и WBA.

В рейтинге The Ring нашлось место для Александра Усика. Украинец занял пятую строчку.

Рейтинг The Ring:

Сауль Альварес Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд Иноуэ Наоя Александр Усик Эррол Спенс Геннадий Головкин Хуан Франсиско Эстрада Артур Бетербиев Мэнни Пакьяо

Что такое рейтинг P4P?

Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, относительно бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории.