Альварес сместил Ломаченко с первого места рейтинга P4P по версии The Ring

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг Pound-for-Pound. Сауль Альварес возглавил рейтинг, сместив Василия Ломаченко на второе место.

В последнем поединке Сауль Альварес дебютировал в полутяжелом весе и эффектно нокаутировал Сергея Ковалева. Сауль завоевал титул WBO в этом весе. Также мексиканец является чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA.

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Василий Ломаченко последний бой провел 31 августа и победил Люка Кэмпбелла. В том поединке украинец завоевал титул WBC. Также Василий владеет поясами WBO и WBA.

В рейтинге The Ring нашлось место для Александра Усика. Украинец занял пятую строчку.

Рейтинг The Ring:

  1. Сауль Альварес
  2. Василий Ломаченко
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Иноуэ Наоя
  5. Александр Усик
  6. Эррол Спенс
  7. Геннадий Головкин
  8. Хуан Франсиско Эстрада
  9. Артур Бетербиев
  10. Мэнни Пакьяо

Что такое рейтинг P4P?
Pound-for-pound – это термин, употребляемый в единоборствах, в основном в боксе, относительно бойца, который признан лучшим независимо от весовой категории.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Спорт Бокс
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