Американский баскетболист забросил мяч в свое кольцо во время матча сборной США: видео

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Кайл Кузма забросил в собственную корзину
Кайл Кузма забросил в собственную корзину / twitter.com/usabasketball

Сборная США готовится к участию в Чемпионате мира по баскетболу. Турнир состоится в Китае.

Команда проводит товарищеские встречи. Одна из таких – против сборной Австралии. Сам матч закончился со счетом 102:86.

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Во время одной из атак австралийцев форвард сборной США Кайл Кузма случайно забросил мяч в собственное кольцо.

Видео броска по собственному кольцу от Кайла Кузмы

Стоит добавить, что первый из двух товарищеских матчей Австралия – США посетили 51 218 болельщиков. Встреча состоялась в Мельбурне. При этом некоторые из посетителей товарищеского матча получили от организаторов денежную компенсацию. В рекламе игры сообщалось, что в Мельбурн приедут суперзвезды НБА Стефен Карри и ЛеБрон Джеймс. Оба баскетболистов входили в расширенный состав команды США в прошлом году, когда была достигнута договоренность о проведении товарищеских матчей в Австралии. Организаторы использовали их для раскрутки игры. Однако они не играют за команду в этом году.

Второй матч между командами запланирован на субботу, 24 августа.

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Теги: Спорт Баскетбол
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