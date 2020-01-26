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Американский боец брутально нокаутировал экс-чемпиона UFC

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Американский боец брутально нокаутировал экс-чемпиона UFC / UFC

Американский тяжеловес Кертис Блейдс не оставил шансов бразильскому ветерану и бывшему чемпиону UFC Джуниору Дос Сантосу. Блейдс брутально нокаутировал бразильца в главном событии турнира UFC Fight Night 166.

Блейдс записал на счет первый раунд благодаря нескольким плотным попаданием справа.

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Во втором раунде американец правым ударом через руку серьезно потряс дос Сантоса.

Кертис перешел в решительное наступление, попал еще несколько раз, и рефери остановил схватку.

Технический нокаут во втором раунде в пользу американца, который одержал третью победу подряд.

Видео нокаута

Для 35-летнего дос Сантоса это уже седьмое поражение. При этом бразилец получил 21 победу.

А для Блейдса это был 16 поединок. Он одержал 13 побед, из которых 10 нокаутом.

Что такое MMA?Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. UFC – это организация, которая проводит бои по правилам MMA.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
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