Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис, который выступает в полусредней весовой категории, блестяще победил нокаутом Стивена Томпсона на турнире Fight Night 148.

За несколько секунд до конца второго раунда Томпсон пошел в атаку, но получил в ответ сокрушительный удар в голову. Петтис бросился добивать соперника, но его остановил судья, который зафиксировал победу нокаутом.

Читайте также: Дебютный бой украинца Долидзе в UFC отменен, его не пустили в Россию

"Я провел 80 боев и никогда не проигрывал нокаутом, а сегодня уступил этому маленькому мальчику. Не могу поверить, что он поймал меня этим ударом супермена. Это было, как у ниндзя, я даже не видел момент удара. Работал джебами, ударами с разворота хотел сломать ему руки и слишком зациклился на этом. Его удары казались очень медленными. Момент нокаута – ничего не помню. Помню только, как пришел в себя и не понимал, что произошло", – цитирует Томпсона MMAJunkie.

Для Томпсона это поражение стало первым в профессиональной карьере. Петтис владел поясом чемпиона UFC в легком весе, у него 22 победы и восемь поражений.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram