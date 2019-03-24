Американский боец сокрушительным ударом нокаутировал соперника, что тот ничего не помнит: видео

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Энтони Петтис
Энтони Петтис / twitter.com/MMAFighting

Американский боец смешанных единоборств Энтони Петтис, который выступает в полусредней весовой категории, блестяще победил нокаутом Стивена Томпсона на турнире Fight Night 148.

За несколько секунд до конца второго раунда Томпсон пошел в атаку, но получил в ответ сокрушительный удар в голову. Петтис бросился добивать соперника, но его остановил судья, который зафиксировал победу нокаутом.

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"Я провел 80 боев и никогда не проигрывал нокаутом, а сегодня уступил этому маленькому мальчику. Не могу поверить, что он поймал меня этим ударом супермена. Это было, как у ниндзя, я даже не видел момент удара. Работал джебами, ударами с разворота хотел сломать ему руки и слишком зациклился на этом. Его удары казались очень медленными. Момент нокаута – ничего не помню. Помню только, как пришел в себя и не понимал, что произошло", – цитирует Томпсона MMAJunkie.

Для Томпсона это поражение стало первым в профессиональной карьере. Петтис владел поясом чемпиона UFC в легком весе, у него 22 победы и восемь поражений.

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Теги: Спорт Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
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