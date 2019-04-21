Американский боксер эффектно нокаутировал соперника и хочет бой против Василия Ломаченко: видео

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Американский боксер эффектно нокаутировал соперника и хочет бой против Василия Ломаченко: видео

Американский боксер Теофимо Лопес победил финна Эдиса Татли. Теперь 21-летний боксер хочет бой против Василия Ломаченко.

Лопес победил Татли нокаутом в пятом раунде. Он "качнул" соперника, после чего нанес мощный удар в корпус. После этого удар Татли упал коленями на ринг и не сумел продолжить бой.

Видео нокаута в исполнении Теофимо Лопеса

На этот раз после боя Теофимо Лопес не вызывал Василия Ломаченко на бой. Однако еще до боя против Эдиса Татли он неоднократно заявлял, что хочет драться с украинцем. Но готов это сделать только в 2019 году.

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Ломаченко тоже решил ответить Лопесу. Украинец заявил, что готов на бой против него при условии, что у него будет чемпионский пояс. Пока такого титула у американца нет.

 

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Теги: Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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