Американский боксер жестко нокаутировал соперника: видео

Американский боксер Райан Гарсия досрочно победил пуэрториканца Хосе Лопеса в рамках Fantasy Springs Casino в США.

Уже в стартовом раунде Гарсия шокировал Лопеса многоударной комбинацией, после чего Лопес утратил уверенность.

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Во втором раунде дела Лопеса стали еще хуже. Из-за нелепой стойки он буквально на первых секундах пропустил несколько неприятных ударов – пришлось перейти в режим выживания.

Гарсия бросился на добивание, отправил Лопеса в нокдаун левым хуком. Тот поднялся на ноги и продолжил бой. От дальнейшего избиения бойца спас гонг. А на 3-й раунд Лопес не вышел.

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