Американский регбист получил ужасную травму во время матча, но продолжил игру: видео
Американский регбист Дэнни Барретт получил травму руки во время матча, но вернулся в игру. После игры у него диагностировали перелом.
Сборная США встречалась с командой ЮАР в рамках турнира USA Sevens по регби-7.
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Американцы победили южноафриканцев со счетом 29:10 и вышли в полуфинал соревнований. В следующем матче навылет они одолели Новую Зеландию (24:19), а в финале всухую (27:0) обыграли Самоа. Бронзу взяли новозеландцы.
USA Sevens проводится в Лас-Вегасе каждый март. Турнир считается крупнейшим соревнованием по регби в Северной Америке.
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Источник: 24 Канал
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