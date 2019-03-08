Американский регбист получил ужасную травму во время матча, но продолжил игру: видео

Американский регбист Дэнни Барретт получил травму руки во время матча, но вернулся в игру. После игры у него диагностировали перелом.

Сборная США встречалась с командой ЮАР в рамках турнира USA Sevens по регби-7.

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Everyone's talking about diving in soccer, and I'm just here watching Danny Barrett tackle and ruck with a broken arm. pic.twitter.com/ZVMK2Nw09i — USA Sevens Rugby (@USASevensRugby) 7 марта 2019 г.

Американцы победили южноафриканцев со счетом 29:10 и вышли в полуфинал соревнований. В следующем матче навылет они одолели Новую Зеландию (24:19), а в финале всухую (27:0) обыграли Самоа. Бронзу взяли новозеландцы.

USA Sevens проводится в Лас-Вегасе каждый март. Турнир считается крупнейшим соревнованием по регби в Северной Америке.

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