Американскую пловчиху лишили золотой медали из-за очень откровенного купальника

Американская пловчиха Брекин Уиллис была дисквалифицирована из-за слишком открытого купальника после победы в заплыве на 100 м. Соревнования прошли в штате Аляска (США).

Судьи решили, что таким способом 17-летняя спортсменка хотела привлечь внимание к своей попе, информирует The Sun. На Аляске есть правила, которые регламентируют размер купальника.

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Но расстроенная пловчиха осталась недовольна решением арбитров. По ее словам, она подвернула плавательный костюм в области ягодиц для удобства, поскольку иначе она чувствует дискомфорт.

Затем организаторов турнира обвинили в расизме и сексизме. Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на соревнованиях, и только она подверглась санкциям.

Спорт 24 писал, что на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне побили рекорд на дистанции 100 метров на спине в классе S7 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Новым рекордсменом стал украинец Богдан Гриненко.