Андрей Лунин удивил шикарными сейвами на тренировке сборной: видео

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Андрей Лунин
Андрей Лунин / ФК "Леганес"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин удивил всех на первой же тренировке после прибытия в лагерь главной сборной Украины.

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Сербии и Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. 5 июня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист", состоялась заключительная тренировка главной команды страны перед вылетом во Львов.

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Андрей Лунин на своей странице в Instagram поделился видеофрагментами тренировки команды, на которых можно наблюдать за его отличными сейвами.

"Здорово, Андрей!" – звучит закадровый голос после первого сейва в исполнении Лунина. "Вау! Вау!" – это были уже восторженные отзывы после второго сейва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Спорт 24 писал, что сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю
на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины.

Матч отборочного турнира Евро 2020 Украина – Сербия пройдет в пятницу, 7 июня, на "Арене Львов". Начало – в 21:45.

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Андрей Лунин
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