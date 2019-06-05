Андрей Лунин удивил шикарными сейвами на тренировке сборной: видео
Вратарь "Реала" Андрей Лунин удивил всех на первой же тренировке после прибытия в лагерь главной сборной Украины.
Национальная сборная Украины продолжает подготовку к матчам против Сербии и Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. 5 июня в Харькове на стадионе ОСК "Металлист", состоялась заключительная тренировка главной команды страны перед вылетом во Львов.
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Андрей Лунин на своей странице в Instagram поделился видеофрагментами тренировки команды, на которых можно наблюдать за его отличными сейвами.
"Здорово, Андрей!" – звучит закадровый голос после первого сейва в исполнении Лунина. "Вау! Вау!" – это были уже восторженные отзывы после второго сейва.
Спорт 24 писал, что сборная Сербии понесла весомую кадровую потерю
на ближайший матч отбора к Евро-2020 против команды Украины.
Матч отборочного турнира Евро 2020 Украина – Сербия пройдет в пятницу, 7 июня, на "Арене Львов". Начало – в 21:45.