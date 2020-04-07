Андрей Шевченко определился с будущим после сборной Украины – признание помощника
Итальянский специалист Андреа Малдера, который работает в тренерском штабе сборной Украины, рассказал о карьерных планах Андрея Шевченко.
Мальдера рассказал, что его шеф хотел бы в будущем попробовать свои силы на посту наставника в клубе Серии А или английской Премьер-лиги, сообщает Tuttosport.
Читайте также Помощник Шевченко: Он сейчас на карантине в Лондоне, даже в гольф перестал играть
После завершения работы в сборной Украины его целью будет работа в клубе. Он хочет возглавить команду Серии А или АПЛ. Где именно, для него не так важно. Шевченко многому научился от тренеров, с которыми поработал во время карьеры игрока. Особенно я бы выделил Карло Анчелотти, он для Андрея настоящий наставник.
Андрей немного похож на Массимилиано Аллегри, так же "читает" игру и пытается предугадать события. Шева – потрясающий, игроки ему доверяют. Это очень важно в современном футболе,
– отметил Малдера.
- Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера с УАФ заканчивается летом нынешнего года.
- Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.
- Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе с с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
В дом чемпиона UFC ворвался грабитель и "получил на орехи" от бойца: видеосегодня , 16:40
-
США официально обвинили Россию в подкупе чиновников ФИФА для проведения чемпионата мирасегодня , 11:50
-
Одноклубника Зинченко выгонят из топ-сборной из-за секс-скандаласегодня , 18:06
-
В поединке с Лопесом нужно включать боксерский IQ: Ломаченко о будущем соперникесегодня , 10:50
-
Кличко показал домашнее упражнение и бросил вызов фанатам: видеосегодня , 18:44
-
Артем Кравец: Российский чемпионат сильнее украинского, у них нет проблем с войнойсегодня , 14:01