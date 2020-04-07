Андрей Шевченко определился с будущим после сборной Украины – признание помощника

Итальянский специалист Андреа Малдера, который работает в тренерском штабе сборной Украины, рассказал о карьерных планах Андрея Шевченко.

Мальдера рассказал, что его шеф хотел бы в будущем попробовать свои силы на посту наставника в клубе Серии А или английской Премьер-лиги, сообщает Tuttosport.

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После завершения работы в сборной Украины его целью будет работа в клубе. Он хочет возглавить команду Серии А или АПЛ. Где именно, для него не так важно. Шевченко многому научился от тренеров, с которыми поработал во время карьеры игрока. Особенно я бы выделил Карло Анчелотти, он для Андрея настоящий наставник.



Андрей немного похож на Массимилиано Аллегри, так же "читает" игру и пытается предугадать события. Шева – потрясающий, игроки ему доверяют. Это очень важно в современном футболе,

– отметил Малдера.

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 33 матча – 19 побед, 9 ничьих и 5 поражений. Действующее соглашение тренера с УАФ заканчивается летом нынешнего года.

Сборная Украины по футболу предложила главному тренеру команды Андрею Шевченко новый контракт.

Шевченко вывел сборную Украины в финальную часть Евро-2020. Национальная команда сыграет в группе с с Австрией и Нидерландами. Еще один соперник определится после плей-офф Лиги Наций.

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