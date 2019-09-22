Андрей Шевченко принял участие в церемонии открытия спортивного центра в пригороде Лондона

В пятницу, 20 сентября, состоялось открытие спортивного центра в школе King's College School (Уимблдон, пригород Лондона, Англия).

Участие в церемонии открытия принял главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, о чем школа сообщила на своем официальном сайте.

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King's College School – независимая дневная школа для мальчиков в возрасте 7-18 лет и девочек в возрасте от 16 до 18 лет. Основана в 1829 году, насчитывает более 1400 учеников и является одной из самых успешных школ в мире.

В Англии Шевченко выступал в составе "Челси" с 2006-го по 2008 годы, не отметившись высокой результативностью.

Спорт 24 писал, что Андрей Шевченко занял 52 место в списке издания FourFourTwo "лучшие 101 игрок последних 25 лет".