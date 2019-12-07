Английская болельщица сделала 38 татуировок, посвященных Моуринью: фото

Английская болельщица Вел Бодикот сделала 38 татуировок, посвященных тренеру "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо. Все татуировки были сделаны, начиная с 2017 года.

Как сообщает The Sun, на все татуировки 62-летняя Бодикот потратила около двух тысяч фунтов. Первое тату с Жозе женщина сделала в 2017 году, когда португалец возглавлял "Манчестер Юнайтед".

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Это безусловно того стоит, потому что я люблю его. И я готова потратить еще. Он симпатичный, умный и мне нравится то, чего он добился как тренер. Я просто таю от него

– сказала фанатка.

Болельщица Моуринью / фото: The Sun

Она также отметила, что муж не ревнует ее к Моуриньо: "Ему это нравится. Он тоже любит Моуриньо. Так что нет даже намека на ревность".

Вив Бодикот заявила, что не планирует останавливаться на 38 татуировках.

После отставки Моуринью из "Манчестер Юнайтед", по словам Вив Бодикот, она была опустошена и перестала болеть за "красных дьяволов".

Я не думаю, что это была вина Жозе, в этом клубе что-то не так, потому что история повторяется с Сульшером. И если посмотреть на картину в целом, то она на самом деле хуже,

– резюмировала женщина.

Жозе Моуринью недавно возглавил "Тоттенхэм". Под руководством португальского тренера "шпоры" выиграли три матча. В последней игре лондонцы проиграли "Манчестер Юнайтед".