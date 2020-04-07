Английские клубы потеряют космические суммы из-за коронавируса, лидер среди потерь МЮ
Чемпионат Англии временно остановлен из-за пандемии коронавируса. Клубы подсчитали свои потери в случае отмены сезона.
Известное британское издание Daily Mail подсчитало примерные потери английских клубов в случае отмены сезона. В сумму были учтены средства за телеправа, проведение матчей и рекламу.
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Наибольшие расходы понесут два клуба из Манчестера. Тройку замыкает команда Юргена Клоппа "Ливерпуль".
Рейтинг потерь средств / Daily Mail
Клубы пытаются убедить игроков пойти на 30-процентное снижение зарплаты на период карантина.
Английские клубы в сумме могут потерять космическую сумму – 1,137 миллиарда фунтов из-за кризиса вызванного пандемией коронавируса.
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