Английский тренер трагически умер после празднования победы своей команды

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Английский тренер умер на футбольном поле
Английский тренер умер на футбольном поле

Трагический случай произошел после завершения матча региональной лиги, в котором "Слифорд Рейнджерс" встречался с "Бригг Таун".

Главный тренер "Слифорда" Джим Пейси, празднуя победу своей команды, почувствовал себя плохо и упал на газон, сообщает Lincolnshirelive.

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Врачи, которые подбежали к тренеру оказать первую помощь, так и не смогли его спасти. Пейси было 50 лет.

"Мы все опустошены. Хотим передать нашу любовь и сострадание его семье. Покойся с миром Джим Пейси, настоящая легенда футбольного клуба "Слифорд", – говорится в официальном клубном заявлении.

Спорт 24 писал, что в матче чемпионата Сербии между "Металацом" и "Бачкой" произошла массовая драка между футболистами обеих команд за позорный гол.

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Теги: Спорт Футбол
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