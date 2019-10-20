Анна Соловей принесла Украине вторую награду на Чемпионате Европы по велотреку

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Анна Соловей
Анна Соловей

Украинка Анна Соловей завоевала бронзу чемпионата Европы по велотреку в групповой гонке.

Наша спортсменка набрала 38 очков (20 за круг преимущества и 18 на промежуточных финишах), уступив лишь Марии Джулии Конфалоньери из Италии (46) и белоруске Татьяне Шараковой (44). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

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Стоит отметить, что это уже вторая награда для сборной Украины на Чемпионате Европы по велотреку. До этого серебряную медаль в спринте одержала Елена Старикова.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Анна Соловей Европейские игры 2019 Велоспорт
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