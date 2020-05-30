40-летний словенский арбитр Славко Винчич, который в этом сезоне обслуживал матчи Лиги чемпионов, был арестован в рамках полицейского расследования дела о наркоторговле, проституции и продаже оружия в Боснии и Герцеговине.

Винчич был задержан вместе с группой других лиц в количестве более 40 человек неподалеку от города Биелина. В ходе обыска в доме, где происходило задержание, было найдено 10 пистолетов, 14 упаковок кокаина, 9 таблеток неизвестного вещества, 3 бронежилета, несколько ноутбуков и денежные средства в различных валютах на общую сумму около 20 тысяч долларов. Об этом сообщает sport.avaz.ba.

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Винчич был доставлен в одно из местных отделений полиции, где его допросили. Адвокаты арбитра и он сам утверждали, что тот просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Якобы Винчича пригласили на ранчо деловые партнеры, чтобы отметить какой-то праздник.

Арбитр объяснил, что не знаком с подавляющим большинством людей, которые присутствовали на месте задержания, и никогда их раньше не видел.

Славко Винчич и "Шахтер"

Славко Винчич запомнился украинским болельщикам по матчу Лиги Европы 2016/17 между "Шахтером" и "Сельтой". В конце той игры словенец поддался на провокацию форварда гостей Гвидетти, который симулировал нарушение правил в штрафной "горняков" после контакта с Пятовым.

В результате Винчич назначил пенальти, что помогло "Сельте" сравнять счет по сумме двух матчей, а в дополнительное время забить второй мяч и выйти в 1/8 финала турнира.

Шахтер – Сельта видеообзор матча