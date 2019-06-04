Арбитр не заметил нарушения правил, которое принесло победу "Голден Стейт": решение НБА

Во втором матче финала плей-офф НБА между "Торонто" и "Голден Стейт", произошло нарушение, которое повлияло на итоговый результат матча. В НБА признали, что арбитры не заметили этот эпизод.

За 15 секунд до конца игры "Голден Стейт" был впереди 106:104. На это время мяч находился у Стефана Керри. Именно он совершил пробежку, которую не заметили арбитры и не остановили игру. Зато матч продолжился, Керри отдал пас на Ливингстона, который передал мяч Игудали. Именно дальний бросок последнего увеличил преимущество "Голден Стейт" до 5 очков, а у "Торонто" не осталось времени, чтобы сравнять счет. В НБА признали, что арбитры не заметили этого нарушения.

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Видео нарушения Керри в финальном матче против "Торонто"

Если бы арбитры зафиксировали нарушение, мяч бы перешел к "Торонто". И у них бы было 10 секунд для атаки. Они могли бы сравнять счет и перевести игру в овертайм. А если бы забросили трехочковый, то выиграли бы матч. Но "Голден Стейт" победили и сравняли счет в серии – 1:1.

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И стоит отметить, что игроки "Рэпторс" Сиакам и Леонард тоже сделали пробежки незадолго до конца четвертой четверти, которые не заметили арбитры встречи.