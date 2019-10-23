"Арена Львов" – это как Mercedes, у которого колеса спущены и двигатель не работает, – директор

Директор "Арены Львов" Юрий Майборода рассказал в эксклюзивном интервью Спорт 24 о состоянии дел на стадионе, основные статьи дохода, сколько нужно заплатить, чтобы провести матч, какие еще проблемы появились и будет ли продана арена.

О новом газоне на стадионе

– На весне постелили новый газон. Как он прижился?

– Самих матчей было не много, но было много концертов. От концертов возможно и большая нагрузка. Потому что если они многолюдны, как у нас бывает, то в зависимости от погоды и покрытия для газона есть свои последствия. Когда у нас было четыре концерта подряд, потом два матча, то нагрузки зашкаливали. Все пережили, все хорошо, еще и денег заработали и в плюс вышли.

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Газон себя оправдал. Возможно он не самого лучшего качества в мире, но в Европе таких газонов не много. Сейчас просто еще трава, которую посеяли, не имеет той прочности, что должна иметь. Она только на следующий год окрепнет и будет нужного качества. Тогда газон будет супер. Трудно будет найти лучший газон. Я каждый день выхожу на газон утром и вижу как он растет, ведет себя, становится более качественным. Уже ориентируюсь, какая трава есть, какой может быть, как она ведет себя после матча и концерта, где надо светить. Мы сделали правильное решение, когда стелили именно такой газон. Средства вложены правильно.

– Сразу после проведения тендера на замену газона была жалоба Государственной аудиторской службы Украины относительно нарушения во время проведения торгов. Есть ли решение по этому вопросу?

– К нам обратились из аудиторской службы. Они проверили те сигналы, которые им поступали. Проверили нашу деятельность. Последствий негативных никаких нет. Те замечания, которые высказывались, не были такими серьезными, чтобы влиять на тендер и качество выполнения работ. Там не было злоупотреблений и не могло быть. Не разумно проводить тендер и мыслить о том чтобы "нагреть руки", потому что каждый тендер поддается проверке. Я всегда думаю о том, чтобы сделать так, чтобы не было претензий, а работа была качественная.

– Подрядчик качественно выполнил свои работы?

– Была проблема в процессе проведения тендера. Боролись две компании, в результате победила одна из них. Там были некоторые "шероховатости", но это не касалось нас, а подрядчиков. Фирма, которая победила, выполнила свои работы очень качественно. Но в начале мы имели немного "натянутые" отношения. Мы боялись что они могут повести себя некорректно, а они переживали за нашу платежеспособность. Когда пришло время начала работ, то мы были настроены контролировать все этапы работы. Они к нам – чтобы мы были ответственными и способными. Поэтому работа очень быстро сделалась, за две недели. Если бы не погода, то сделали бы за десять дней. Был выписан очень жесткий график работ и придерживались его. Из-за этого качество работ на высоте.

– Фирма "вела" еще газон в течение как-то времени?

– Мы имели с ними договор такой, что они должны еще обеспечить агрономическое сопровождение. У нас сложились очень добрые отношения. Мы у них еще закупали минералы и удобрения. Они помогали с этим. Еще "Шахтер" нам оказал помощь в виде солнечных установок. Мы имеем своих три большие и две маленькие. "Горняки" еще три большие привезли, и мы могли полполя сразу обеспечить. Сейчас они свои уже забрали.

– "Шахтер" еще помогает?

– Имеем с ними соглашение. Мы являемся их резервным стадионом. В случае чего, они готовы здесь сыграть. Во время работ по замене газона приезжали их специалисты, смотрели как идут работы, консультировали. Наш главный агроном держит контакт со всеми хорошими специалистами. Поэтому они между собой постоянно советуются и общаются. Я в это не лезу.

Об аренде стадиона и прибыли

– "Арена Львов" операционно вышла в плюс?

– По итогам третьего квартала. Мы полгода прожили без газона, но платили заработную плату, а сейчас и аванс можем платить. Все нормально.

– Это за счет концертов?

И футбола. У нас нет клуба который бы играл постоянно, но играют национальные сборные команды. Это нам способствует в значительной степени. И теперь играет "Александрия", которая еще будет иметь два матча. Скоро молодежная сборная сыграет матч. На следующий период планируем так чтобы национальные сборные (разного возраста) играли здесь чаще. Если клубы не придут. Хотя так объективно складываются обстоятельства, что если на стадионе "Украина" начнется реконструкция, то "Карпатам" и ФК "Львов" надо где-то играть. Сейчас для них это вопрос цены игры. По итогам прошлого года мы посчитали среднюю стоимость одного матча (учитывая абсолютно все расходы, которые несет) – это около 465 тысяч гривен. Мы сейчас даже не декларируем такой цены за один матч, хотим хотя бы половину. Но клубам трудно и эту сумму заплатить. ФК "Львов" сыграл только две игры. Мы понимаем и нацелены на то, что здесь должен быть футбол. Для этого стадион и строили. Но учитывая, что это государственное предприятие, где работают люди, его надо поддерживать, то мы вынуждены задействовать разные направления и наращиваем количество событий. Задачи коммерческого отдела постоянно увеличивать количество различных мероприятий на арене.

– На этот год Вы планировали поднимать стоимость аренды стадиона на матчи и концерты. Какая стоимость сейчас?

– Это разные цифры для чемпионата Украины, еврокубков и матчей сборных. Мы их декларируем и внедряем в жизнь. Все эти условия, по которым проводится мероприятие, является коммерческой тайной и не подлежат разглашению. Даже то, что я назвал среднюю стоимость матчей прошлого года – это не очень корректно в отношении наших партнеров. Но мы на самом деле идем по этому пути. Мы поставили перед собой такую цель: если стадион на концерте полностью заполнен, то мы хотим получить один миллион гривен. Мы его еще не получаем, но движемся в этом направлении.

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– Мне предоставят суммы, прописанные в контракте, если я сделаю запрос в государственный предприятие "Арена Львов" на публичную информацию?

– Мы не дадим. Закон Украины нам позволяет этого не делать. В договорах есть пункт, в котором указывается, что подписанты не могут разглашать условия третьим лицам.

– У каждого клуба разная цена?

– Да, может быть разная.

– В прошлом году говорилось о 180-220 тысяч за матч. Какие границы сейчас?

В чемпионате Украины примерно такие границы и остались. На матче сборных и еврокубках в 2-3 раза больше. Поэтому мы заинтересованы в матчах международного уровня. Чем их больше тем больше доход.

О проблемах стадиона

– Оказалось, что турникеты, которые были поставлены во время строительства стадиона, не принадлежат ему. Уже заменили их на свои?

– Они называются рассекатели потоков. Сделали даже лучшие, чем стоявшие. По решению суда старые мы должны были отдать. Они были сделаны из оцинкованной стали. Наши, новые, сделаны из нержавеющей стали. Нам помогло министерство.

– С оборудованием для кейтиринга была таж ситуация…

– Не меняли его, но изменили условия сотрудничества с владельцем. Они для нас приемлемы, и нам стало легче работать.

– С приходом зимы у стадиона постоянная проблема с отоплением и использованием электроэнергии. Зима приближается. Ситуация изменилась в этом году?

– Это проблема и очень серьезная. Здесь мы без помощи министерства не обойдемся. Мы на него рассчитываем и в этом плане работаем. Получили от государства 7 миллионов гривен на замену газона. Но еще около 2 миллионов гривен потратили на подогрев и освещение. И это только тогда, когда готовили поле к игре с Сербией. Поэтому попали в долги по электроэнергии. Рассчитываем на помощь, чтобы погасить долги.

Есть понимание руководства Львовской областной государственной администрации. У меня было несколько разговоров с новым председателем. Я ему назвал несколько основных проблем, решение которых лежит за пределами наших компетенций и возможностей, в том числе меня, как руководителя. А это зависит от министерства, КМУ и ЛОГА. И уже в решении одной из них, а именно подстанции, которую до сих пор не ввели в эксплуатацию, есть прогресс. Это жизненно важный и стратегический вопрос.

– Рядом со стадионом строят жилой комплекс, которому тоже надо подстанцию. Были разговоры с застройщиком относительно совместных работ по подстанции?

– В этой подстанции есть много заинтересованных. В этой ситуации заинтересовано и Облэнерго. Поскольку эта подстанция своими мощностями может обеспечить два таких Сыхова (микрорайон Львова с более 200 тысячами жителей – прим. авт.). Можно продавать мощности и зарабатывать большие деньги. Не верю, что им это не интересно. Значит вопрос политический. В законодательном поле постоянно работаем с ними. Получаем предупреждение об отключении стадиона. Гасим долги. И так по кругу.

– На прошлой неделе проголосовали государственный бюджет в первом чтении. Есть ли сумма, предусмотренная на "Арену Львов"?

– Пока ничего не знаю и не могу сказать. Рассчитываем прежде всего на себя, но надеемся, не безобосновательно, на министерство. "Арена Львов" имеет статус базы олимпийской подготовки. Это дает право на финансовую поддержку и освобождает от земельного налога. Планируем увеличивать количество мероприятий, чтобы каждую неделю что-то происходило. Планируем финансовый год в зависимости от своих возможностей. Но обращаемся, просим, мотивируем и убеждаем что поддержка от министерства нужна.

Мы еще об этом не говорили. Есть очень важная проблема: мозговой центр стадиона – центры обработки данных. Здесь таких два. Один из них работает. Второй служил донором для первого, но уже не работает. Остался только один, который управляет всеми системами на стадионе (безопасности, противопожарными, жизнеобеспечения и другими). Они были запущены в 2011 году. Учитывая то, что технологии развиваются очень быстро, то наш ЦОД – это уже не вчерашний, а поза вчерашний день. Он устарел, как морально так и физически. Состояние очень угрожающее.

Есть два пути выхода из ситуации. Первый, лучший, заменить старый на новый. Цена вопроса 10-12 миллионов долларов. Это выглядит нереально, хоть и выглядит правильно. Другой путь решения – поддерживать жизнедеятельность системы, меняя отдельные части и узлы. Таким образом ЦОД проработает еще 4-5 лет. Цена вопроса – примерно 10 миллионов гривен. Здесь уже можно о чем-то говорить. Это проблема, которую надо решать, потому что если он сломается, то остановится работа стадиона. Мы эти проблемы декларируем перед министерством и ждем помощь.

– Какие еще планируете большие расходы на стадион?

В этом году мы занимаемся одной частью еще одной проблемы. В следующем будем продолжать. Часто сравниваю "Арену Львов" с Mertcedes S-класса. Стадион классный – это все видят. А то что у него колеса спущены и двигатель не работает – никто не видит. Нам говорят у вас S-класс – езжайте и зарабатывайте. Все движется за счет людей, которые здесь работают и толкают вперед. А должно было бы все работать за счет двигателя.

Когда сильные дожди, то стадион заливает. Внизу может стоять вода. А такую очевидную вещь, как "козырек" сбоку, не сделали. Даже худший хозяин так крышу не будет делать. Когда падает дождь, то вода стекает на парапет, по которому люди ходят на променад. Там просто река течет. Работаем над тем, чтобы выпустить козырек над променадом, чтобы не заливало. Это тоже вопрос денег. Работаем с министерством. Есть фирма, которая уже разрабатывает проект.

– Изменилась ли система коммуникации и взаимодействия после того, как образовалось министерства "3 в 1"?

– Пока ничего плохого сказать не могу. Хорошо, что куратором нашего направления был и остается государственный секретарь Олег Немчинов. Поэтому пока ничего не изменилось.

– Правительство планирует отдать на приватизацию большое количество государственных предприятий. Будет ли в этом перечне "Арена Львов"?

Знаю, но из прессы, о такой инициативе. Мне тоже было бы интересно увидеть список и узнать, есть ли стадион в этом перечне. На данном этапе в рамках действующего законодательства приватизировать ГП "Арена Львов" выглядит не реальным. Почему? Потому, что здесь такие шлейфы долгов, что ни одному частнику или областному совету, который имел намерения, это не разумно. На нас висит заем 717 миллионов гривен, который мы не брали, а нам его передали. Эти долги никуда не денутся. Поэтому забирать надо с долгами, а таких не найдется. Еще надо вкладывать в достройку и решать кучу других проблем.

– Президент подписал закон о концессии. Возможен вариант передачи "Арены Львов" в концессию одному из футбольных клубов? Тогда долгами будет заниматься государство, а развитием стадиона клуб.

– Если законодательство позволит такое сделать, то возможно так и будет. Но это не от нас зависит. Как руководство министерства решит, так и будет.

– Есть ли выигранные ГП судебные процессы или подписанные мировые соглашения?

– По большим суммам – нет. Деталей не буду называть, потому что судебные процессы продолжаются. По займам, которые имели с родственными предприятиями, понемногу рассчитываемся. С ГП "Атлет" уже договорились о мировой, погасим долг. Половину уже выплатили, остальное до конца года погасим из заработанных средств.