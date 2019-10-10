Аргентина эффектно спасла ничью в матче против Германии, проигрывая 2:0 (видео)

Сборные Германии и Аргентины сыграли товарищеский матч. Игра закончилась в боевую ничью 2:2

Германия – Аргентина 2:2

Голы: Гнабри, 16, Хаверц, 22 – Аларио, 88, Окампос, 85

Это был довольно странный матч, если смотреть на составы команд. Оба тренера решили проверить ближайший резерв команд, дав им место в стартовых составах.

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Сборная Германии очень мощно начала этот матч. И уже к середине первого тайма вела 2:0. Сначала Гнабри удачно разобрался с защитой соперников в их штрафной, а впоследствии Хаверц в касание замкнул прострел с фланга от того же Гнабри. Хотя в обеих атаках стоит отметить Клостерманна, который начинал атаки своей команды.

Впоследствии Германия могла делать счет 3:0, но удар со штрафного в исполнении Хальстенберга на себя приняла перекладина.

Рамка ворот спасла и хозяев от пропущенного гола, когда пробивал Де Пауль.

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Все в матче изменилось во втором тайме. Хотя опять первыми забить возможность потеряли немцы, когда Джан не реализовал выход на ворота соперника. В ответ аргентинцы забили. После навеса от Акуньи никем не прикрытый Аларио нанес удар головой в дальний угол ворот тер Штегена. Голкипер в прыжке мяч не достал.

Спасли ничью гости за 5 минут до конца основного времени. Аларио без особого сопротивления дошел до штрафной, где отдал пас под удар Окампосу. Тот попал под самую штангу.

Видеообзор матча Германия — Аргентина

Германию теперь ждет официальный матч отбора на Евро-2020 против Эстонии на выезде. Игра запланирована на 13 октября. Аргентина же сыграет товарищеский матч против Эквадора.