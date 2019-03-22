Аргентинский вратарь совершил один из лучших сейвов в истории футбола: видео

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Вратарь из Аргентины совершил невероятный сейв
Вратарь из Аргентины совершил невероятный сейв / Фото из открытых источников

В одной из низших лиг чемпионата Аргентины состоялся, возможно, один из лучших вратарских сейвов в истории футбола.

Об этом сообщает Instagram-паблик "433".

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Голкипер одной из команд умудрился в невероятном прыжке вынести мяч с линии ворот после мощного удара. Он сделал это ногой, в падении через себя.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You did WHAT️ @tycsports

Публикация от 433 (@433)

Ранее Спорт 24 писал, что попытку нападающего валлийского клуба "Суонси Сити" Берсанта Целины исполнить пенальти в матче против "Вест Бромвича" пользователи сети окрестили "худшей в истории". Во время разбега нападающий прицелился в угол ворот, однако запутался в собственных ногах.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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