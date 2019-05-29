"Арсенал-Киев" проиграл и вылетел в Первую лигу, львовяне будут играть переходные матчи

В 32-м туре УПЛ киевский "Арсенал" на своем поле принимал львовские "Карпаты". Матч в среду, 29 мая, закончился победой львовского клуба. "Канониры" же вылетели в Первую лигу.

Арсенал-Киев – Карпаты 2:3

Голы: Ковпак, 4, Авагимян, 90+2 – Нестеров, 18, Мякушко, 21 (пен), Мирошниченко, 45+2

Обеим командам надо было побеждать. "Арсеналу" – чтобы покинуть последнее место и не вылететь напрямую в Первую лигу. "Карпатам" – чтобы иметь возможность обойти "Олимпик" и покинуть зону переходных матчей.

Читайте также: Экс-тренер "Карпат" Гонсалес прокомментировал жизнь в Украине после отставки из клуба

Выйти вперед первыми удалось "канонирам". Уже на 4-й минуте после заброса в штрафную Папа не дотянулся до мяча. И Колпак оказался перед голкипером. Нападающий легко перебросил Кучинского. И уже на 11-й минуте форвард покинул поле на замену вышел Липартия.

На 13-й минуте "Карпаты" получили право на опасный штрафной – по центру на линии штрафной. У мяча был Гуцуляк, но пробил Мякушко. Он перебросил стенку, но мяч полетел выше ворот. Еще одну возможность сравнять счет "Карпаты" упустили на 17-й минуте. Онгла таки сохранил мяч в пределах поля, после чего прострелил в штрафную. Подковка не слишком удачно сыграл на выходе, выпустив мяч из рук. Понде сразу пробивал слета, но попал во вратаря. И как раз с углового львовяне и забили – головой пробил Нестеров.

Читайте также: "Динамо" активно интересуется камерунским защитником "Карпат" – - журналист

20-я минута – в ворота "Арсенала" назначили пенальти. "Карпаты" вышли в скорую атаку, пробивал Мякушко, мяч улетел в Понде. Прикрыв мяч спиной, нападающий упал после столкновения с Дубинчаком. Арбитр сразу указал на пенальти, которое четко реализовал Мякушко.

На 35-й минуте "Карпаты" были вынуждены провести замену – вместо Нестерова на поле вышел Федецкий.

Эффектный гол мог забить Гуцуляк. На 40-й минуте он в падении через себя пробивал после навеса от Мирошниченко. Подковка лишь в прыжке перевел мяч на угловой. И именно эти двое игроков "Карпат" организовали третий гол в ворота соперников. Когда уже шло добавленное арбитром время, Гуцуляк получил пас на угол поля, сместился в штрафную и пытался пробить. Но защитники заблокировали его удар. Однако мяч отлетел к Мирошниченко, который пробил в угол ворот.

Второй тайм начался с замены. На поле за "канониров" вышел Кадимян. Он же и имел первую возможность забить, когда в падении пробивал головой. Но мимо ворот. При этом это стала уже третья замена "Арсенала". Кроме Ковпака, также в первом тайме поле покинул Янаков.

Но второй тайм не отличился такой активностью, как первый. Хотя "Карпаты" могли и забивать. Но мяч попал в перекладину сверху и покинул пределы поля.

Зато во втором тайме забил "Арсенал-Киев". Авагимьян отметился на 90 + 2 минуте, хотя забивать мог Липартия.

"Карпаты" побеждают, но остаются на 10-й позиции. Они сыграют в переходных матчах с командой Первой лиги – луцкой "Волынью". "Арсенал" напрямую вылетает в низший дивизион.