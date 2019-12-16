"МанСити" на выезде разгромил "Арсенал", Зинченко вышел на замену: видео

35 Читати новину українською
Арсенал – МанСити результат

В воскресенье, 15 декабря, "Арсенал" принимал на своем поле "Манчестер Сити". "Канониры" потерпели разгромное поражение, а за гостей на замену вышел Александр Зинченко.

Арсенал – Манчестер Сити 0:3

Голы: Де Брюйне, 2, 40, Стерлинг, 15

Главным героем этого матча стал Кевин Де Брюйне. Уже на второй минуте встречи полузащитник удачно пробил под перекладину после провала защиты "пушкарей". Впоследствии он отдал результативный пас на никем не прикрытого Стерлинга, который просто пробил в свободный угол ворот. А еще до перерыва бельгиец забил второй гол, отправив мяч в угол ворот. Он мог оформить и хет-трик, но Лено дотянулся до мяча после его удара, и тот попал в штангу.

Стоит увидеть: Малиновский забил гол за "Аталанту", пробив голкиперу между ног: видео

Хотя сам матч начался с момента Мартинелли. Однако Эдерсон спас "МанСити".

Во втором тайме моментов было тоже немало, но забить никому не удалось. Голкиперу "горожан" почти не было работы. Не пропустил и его визави.

На 85-й минуте на поле вышел украинец Зинченко. Это его первый матч в чемпионате Англии за два месяца. Он пропустил это время из-за травмы и операции.

"МанСити" побеждает и закрепляется на третьей позиции. Однако его отставание от первого "Ливерпуля" составляет 14 очков. Вторым идет "Лестер". "Арсенал" же на 9 месте. Хотя может опуститься ниже, если "Кристал Пэлас" обыграет "Брайтон".

Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Сити

 

Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета
сегодня
1380
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Манчестер Сити Арсенал Новости Спорта Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 10:33 Голкипер Куртуа помог "Реалу" спастись от поражения "Валенсии" в компенсированное время: видео
Юрій Семенюк 8
15 декабря 13:35 Теофимо Лопес во втором раунде эффектным нокаутом победил Ричарда Комми в бою за пояс IBF: видео
Юрій Семенюк 206
15 декабря 19:50 "Александрия" победила "Днепр-1" в матче с тремя пенальти и двумя удалениями: видео
Ігор Саджениця 118
15 декабря 18:27 Малиновский забил гол за "Аталанту", пробив голкиперу между ног: видео
Юрій Семенюк 235
15 декабря 17:05 "Ворскла" обыграла "Карпаты" в матче аутсайдеров УПЛ: видео
Ігор Саджениця 85
Новости
Больше новостей
Залиште відгук