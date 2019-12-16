"МанСити" на выезде разгромил "Арсенал", Зинченко вышел на замену: видео

В воскресенье, 15 декабря, "Арсенал" принимал на своем поле "Манчестер Сити". "Канониры" потерпели разгромное поражение, а за гостей на замену вышел Александр Зинченко.

Арсенал – Манчестер Сити 0:3

Голы: Де Брюйне, 2, 40, Стерлинг, 15

Главным героем этого матча стал Кевин Де Брюйне. Уже на второй минуте встречи полузащитник удачно пробил под перекладину после провала защиты "пушкарей". Впоследствии он отдал результативный пас на никем не прикрытого Стерлинга, который просто пробил в свободный угол ворот. А еще до перерыва бельгиец забил второй гол, отправив мяч в угол ворот. Он мог оформить и хет-трик, но Лено дотянулся до мяча после его удара, и тот попал в штангу.

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Хотя сам матч начался с момента Мартинелли. Однако Эдерсон спас "МанСити".

Во втором тайме моментов было тоже немало, но забить никому не удалось. Голкиперу "горожан" почти не было работы. Не пропустил и его визави.

На 85-й минуте на поле вышел украинец Зинченко. Это его первый матч в чемпионате Англии за два месяца. Он пропустил это время из-за травмы и операции.

"МанСити" побеждает и закрепляется на третьей позиции. Однако его отставание от первого "Ливерпуля" составляет 14 очков. Вторым идет "Лестер". "Арсенал" же на 9 месте. Хотя может опуститься ниже, если "Кристал Пэлас" обыграет "Брайтон".

Видеообзор матча Арсенал – Манчестер Сити