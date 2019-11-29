"Арсенал" официально уволил Эмери и назначил легенду клуба руководить командой

Лондонский "Арсенал" официально уволил главного тренера испанца Унаи Эмери. Руководство "канониров" приняло решение уволить Эмери из-за неудачных результатов.

Выступая от имени правления "Арсенала" и владельцев Kroenke Sports & Entertainment, Джош Кронке поблагодарил Эмери. "Мы выражаем искреннюю благодарность Унаи и его коллегам, которые постоянно пытались вернуть клуб к соревнованиям на уровне, который мы все ожидаем, и спрос. Мы желаем Унаю и его команде только будущих успехов", – цитирует Кронке сайт "пушкарей".

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Чего достиг Эмери в "Арсенале"?

Испанский специалист возглавил "канониров" летом 2018 года. Под его руководством в первом сезоне "Арсенал" дошел до финала Лиги Европы, в котором проиграл "Челси". Чемпионат Англии "Арсенал" завершил 5-м.

В новом сезоне после 13 туров АПЛ "Арсенал" только на 8-й позиции. В Лиге Европы команда в последней игре проиграла "Айнтрахту", но все еще сохраняет хорошие шансы сыграть в плей-офф.

На тренерском мостике "Арсенала" Эмери заменит Фредди Юнгберг. Он будет временным главным тренером команды.

"Мы полностью уверены в том, что Фредди поможет нам двигаться вперед", – говорится в сообщении.

Также в "Арсенале" заявили, что ищут нового главного тренера.

Кто такой Фредди Юнгберг?

Легендарный шведский футболист, с 1998 по 2007 год выступал за "Арсенал". С "канонирами" швед дважды выиграл чемпионат Англии, Суперкубок Англии и трижды обладатель Кубка Англии.

В 2016 г. Юнгбер начал карьеру тренера. Работал в "Арсенале" U-15 и U-23. Был ассистентом главного тренера немецкого "Вольфсбурга".