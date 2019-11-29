"Арсенал" определился с новым главным тренером

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Массимилиано Аллегри / espn.com

Лондонский "Арсенал" после отставки Унаи Эмери начал поиски нового главного тренера. На тренерское кресло "канониров", по информации Skysports, претендует Массимилиано Аллегри.

Skysports сообщает, что между "Арсеналом" и Аллегри уже был контакт по работе. По информации издания, 52 летний итальянец отвечает всем требованиям руководства лондонцев.

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В то же время Skysports акцентирует внимание на том, что Аллегри якобы в творческом отпуске и не приступит к работе в этом сезоне.

Что известно о Аллегри?
С 2014 до 2019 года возглавлял "Ювентус". С туринским клубом он 5 подряд раз выиграл чемпионат Италии, дважды Суперкубок Италии и 4 раза национальный кубок.

Под руководством Аллегри "Ювентус" дважды играл в финале Лиги чемпионов, однако проиграл "Барселоне" (2015) и "Реалу" (2017).

Также Skysports пишет о том, что "Арсенал" рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью еще до отставки Эмери. Однако португалец уже возглавил "Тоттенхэм" после отставки Почеттино.

К слову: Почеттино может возглавить "Баварию"

Другим кандидатом на тренерское кресло "пушкарей" Skysports называет Карло Анчелотти, который возглавляет "Наполи".

Итальянец имеет действующий контракт с неаполитанцами до конца сезона. Однако "Наполи" не может выиграть 7 матчей подряд. Следовательно, вероятная отставка не за горами.

Анчелотти имеет опыт работы в Англии, ведь возглавлял лондонский "Челси" с 2009 до 2011 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Арсенал Футбол
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