Арсенал – Тоттенхэм: прогноз букмекеров на дерби северного Лондона

В воскресенье, 1-го сентября, "Арсенал" и "Тоттенхэм" встретятся в дерби северного Лондона. В предыдущем туре оба клуба проиграли и хотят реабилитироваться в следующей же игре. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу.

Арсенал – Тоттенхэм прогноз на матч

В предыдущем туре "Арсенал" не сумел пройти испытания на "Энфилде", На знаменитом стадионе "канониры" были биты "Ливерпулем". В свою очередь "Тоттенхэм" несколько сенсационно проиграл "Ньюкаслу".

Дерби северного Лондона обычно богато на голы и яркие моменты. В родных стенах "канониры" не проигрывают "шпорам" в рамках АПЛ с 2010 года, поэтому настроены продолжить положительную статистику.

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Прогноз Фаворит Спорт

Фаворитом матча, хоть и не очевидным, является именно "Арсенал". Победу подопечных Унаи Эмери специалисты Фаворит Спорт оценили коэффициентом 2,38. А вот победа гостей оценена коэффициентом 2,90.

Ничейный результат в игре "Арсенал" – "Тоттенхэм", по мнению букмекеров, наименее реален. На мировую в центральном матче 4-го тура АПЛ коэффициент 3,65.

Прогноз Pari Match

Последняя игра между клубами на "Эмирейст" завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Коэффициент на победу "пушкарей" и ТБ 2.5 – 3,20. Если же такого результата достигнут гости – 3,80.

Болельщики также могут угадать точный исход поединка. Например, если "Арсенал" снова победит со счетом 4:2 – коэффициент 45. Популярным счетом в этом противостоянии является 1:1. Коэффициент на этот результат – 7,70.

Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet дают возможность болельщикам угадать, какой футболист забьет гол в матче. Больше всего шансов это сделать, по мнению букмекеров, у лидера "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Его гол в любое время оценен коэффициентом 2.

А вот в составе "Арсенала" ключевым игроком является габонец Пьер-Эмерик Обамеянг. Гол лидера "канониров" в любое время игры – 2,15.

Матч 4-го тура чемпионата Англии "Арсенал" – "Тоттенхэм" состоится в воскресенье, 1-го сентября. Начало игры в 18:30.