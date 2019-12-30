24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве: видео

16 Читати новину українською
Артем Милевский / ФК "Динамо" Брест

34-летний форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский, который ранее выступал за киевское "Динамо" и сборную Украины, инкогнито поработал Дедом Морозом напротив НСК "Олимпийский".

Украинский футболист раздавал подарки всем прохожим. Соответствующее видео Артем опубликовал на собственном Youtube-канале.

Неожиданно: Милевский заявил о желании вернуться в киевское "Динамо" – видео

"Мастера, хочу поздравить вас с Новым годом! Я люблю праздник Новый год! А вы? В новом видео я немного прокачал киевских болельщиков. Цените и комментируйте... Кто бы из вас узнал в костюме Деда Мороза, что это Милевский?", – написал он.

На прошлой неделе Милевский запустил свой канал в YouTube. В первом выпуске экс-форвард "Динамо" вместе с Александром Алиевым тусовались по ночному Киеву.

Салаты без майонеза на Новый год: рецепты и советы от шеф-повара
сегодня
5705
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 21:37 Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве: видео
Юрій Семенюк 16
сегодня 11:41 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 404
сегодня 20:47 Российского хоккеиста дисквалифицировали на чемпионате мира за недостойное поведение: видео
Юрій Семенюк 171
сегодня 19:31 Сборная Украины записала новогоднее поздравление: яркое видео
Юрій Семенюк 53
сегодня 17:32 Кто управляет современным боксом: топ-10 главных промоутеров
Андрій Тудовші 86
Новости
Больше новостей
Залиште відгук