Артем Милевский в образе Деда Мороза раздавал подарки в Киеве: видео

34-летний форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский, который ранее выступал за киевское "Динамо" и сборную Украины, инкогнито поработал Дедом Морозом напротив НСК "Олимпийский".

Украинский футболист раздавал подарки всем прохожим. Соответствующее видео Артем опубликовал на собственном Youtube-канале.

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"Мастера, хочу поздравить вас с Новым годом! Я люблю праздник Новый год! А вы? В новом видео я немного прокачал киевских болельщиков. Цените и комментируйте... Кто бы из вас узнал в костюме Деда Мороза, что это Милевский?", – написал он.

На прошлой неделе Милевский запустил свой канал в YouTube. В первом выпуске экс-форвард "Динамо" вместе с Александром Алиевым тусовались по ночному Киеву.