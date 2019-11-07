Аталанта – Манчестер Сити: видео голов и результат матча Лиги чемпионов

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Аталанта – Манчестер Сити: обзор, счет, видео голов матча
Аталанта – Манчестер Сити / twitter.com/Atalanta_BC

В матче между итальянской "Аталантой" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов в среду, 6 ноября, была зафиксирована ничья. Но сам матч запомнился большим количеством моментов.

Аталанта – Манчестер Сити 1:1

Голы: Пашалич, 49 – Стерлинг, 7
Нереализованный пенальти: Жезус, 43 (Манчестер Сити)
Удаление: Браво, 81 (Манчестер Сити)

Первый матч между Этими командами в Манчестере закончился разгромом "Аталанты". Тогда "горожане" забили пять голов, хотя гости отличились первыми – гол с пенальти забил украинец Руслан Малиновский.

Как это было: Гол Малиновского не помог "Аталанте" избежать неприличного разгрома от "МанСити": видео

В Милане (здесь "Аталанта" играет матчи еврокубков) история с разгромом могла повториться. Хозяева пропустили уже на 7-й минуте, когда Стерлинг разыграл атаку с Габриэлем Жезус и пробил в угол ворот.

После этого "МанСити" имел еще несколько возможностей забить и увеличить свое преимущество. Однако в некоторых случаях "Аталанту" спасал Голлини, в других – гости теряли свои попытки.

На 43-й минуте увеличить преимущество "Манчестер Сити" мог Жезус. После штрафного мяч попал в руку Иличич в штрафной. Арбитр встречи после просмотра повтора назначил пенальти. Однако бразилец промахнулся с 11-метровой отметки.

На второй тайм "МанСити" провел замену. Вместо Эдерсона в ворота вышел Карлос Браво. И уже через четыре минуты он пропустил гол. После навеса с фланга от Гомеса Пашалич пробил головой точно под штангу.

К слову: Лига чемпионов: результаты матчей 6 ноября

Но на этом проблемы для гостей не закончились. На 81-й минуте ошибка в центре поля привела к тому, что Иличич получил пас на ход. Браво вышел ему на перехват и грубо сфолил, за что увидел перед собой красную карточку.

Более вратарей в заявке "МанСити" не было, поэтому место в воротах занял Уокер. Пробивать штрафной со скамейки запасных вышел Малиновский. Точный удар принес бы его команде победу. Однако удар украинца был несколько легкий, и Уокер со второй попытки все-таки поймал мяч.

Матч так и закончился вничью 1:1. "Манчестер Сити" потерял возможность гарантировать себе выход в плей-офф после этого матча. "Аталанта" же набирает первые очки в турнире.

Аталанта – Манчестер Сити обзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Лига чемпионов ФК Аталанта Манчестер Сити Новости Спорта Спорт Футбол
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