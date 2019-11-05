Аталанта – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В среду, 6 ноября, "Аталанта" украинца Руслана Малиновского сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Аталанта – Манчестер Сити прогноз букмекеров

"Манчестер Сити" уже практически решил задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов. У "горожан" сейчас в активе 9 очков после трех туров. У "Динамо" Загреб и "Шахтера" по 4 балла, у "Аталанты" – 0. Победа над "Аталантой" гарантирует команде Гвардиолы место в 1/8 финала.

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У "Аталанты" в свою очередь шансы не то что на плей-офф Лиги чемпионов, у них и шансы на попадание в Лигу Европы мизерные. Подопечные Гасперини откровенно провалили групповой раунд с нулем в графе набранных очков и прочно засели на дне турнирной таблицы группы С. Конечно шансы еще есть, но для этого нужно начать набирать очки.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Манчестер Сити" состоится в среду, 6 ноября. Начало встречи – в 22:00.

Прогноз Parimatch

У них победа "Манчестер Сити" оценена в 1,51. На то, что "Аталанта" сумеет вывести три очка в домашнем матче – 5,40. Ничья в матче – 5,20.

При этом букмекеры ожидают большого количества голов в исполнении игроков команды-гостей – "тотал больше 2,5 Манчестер Сити" лишь 1,95. Для примера, "тотал больше 2 Аталанта" – аж 4,30.

Прогноз 1xbet

Их букмекеры оценили шансы "Ман Сити" на победу наивысшим коэффициентом 1,55. Что касается "Аталанты", то их победа над соперником – 5,25. Ничья – 5,35.

Также интересно, что букмекеры прогнозируют голы в матче от обеих команд. Коэффициент на это событие – 1,40, а на то, что этого не произойдет – 3,16.

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К сожалению, из-за травмы Александр Зинченко не поможет "горожанам" в этом поединке. Но за "Аталанту" сыграет другой украинец Руслан Малиновский. Гол Малиновского оценен коэффициентом 5,5.

Прогноз Favorit

По мнению букмекеров из Favorit, "Манчестер Сити" победят – коэффициент 1,50 на такой итог матча. Что победит "Аталанта" – 5,40. Ничья – 5,00.