"Аталанта" проиграла во втором матче в сезоне: Малиновский вышел во втором тайме (видео)

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Аталанта – Кальяри результат и видео голов
Аталанта – Кальяри результат и видео голов

"Аталанта", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, в рамках 11-го тура чемпионата Италиии потерпела домашнее поражение от "Кальяри" со счетом 0:2.

Аталанта – Кальяри 0:2

Голы: Пашалич, 32 (авт), Олива, 58

Удаление: Иличич, 39 (Аталанта)

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Игра изначально складывалась не по плану "Аталанты". На 32-й минуте Пашалич срезал мяч в свои ворота после подачи со штрафного, а через семь минут подопечные Джан Пьеро Гасперини остались вдесятером. Команду подвел Иличич, который увидел перед собой "красный свет" за неспортивное поведение.

Во втором тайме на поле появился Руслан Малиновский, но кроме заработанной желтой карточки ничем не запомнился. А вот его команда пропустила второй раз. На 59-й минуте Олива мощным ударом из пределов штрафной послал мяч в сетку – 0:2.

Это второе поражение "Аталанты" в Серии А сезона 2019/20. После 11 туров "Аталанта" и "Кальяри" делят четвертое место чемпионата Италии, набрав по 21 пункту.

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Руслан Малиновский ФК Аталанта Футбол
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