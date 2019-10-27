"Атланта" Леня победила "Орландо", Михайлюк снова не сыграл за "Детройт": результаты матчей НБА

В НБА 26 октября (ночь на 27 октября в Украине) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. В том числе с участием команд украинских баскетболистов.

Однако снова сыграл только Алексей Лень, который выступает за "Атланту". Его команда дома победила "Орландо". Лень вышел в старте, сыграл 19:39 минут. Очков не заработал, но сделал 4 подбора и один перехват.

Атланта – Орландо 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

Между тем "Детройт" снова проиграл. На этот раз – "Филадельфии". Святослав Михайлюк провел весь матч на скамье запасных.

Детройт – Филадельфия 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

Из других матчей стоит отметить поражение "Клипперс" в матче против "Финикса". А также то, что защитник "Хьюстона" Расселл Уэстбрук в матче с "Новым Орлеаном" оформил 139-й трипл-дабл в своей карьере, набрав 28 очков, 13 передач и 10 подборов. Таким образом, Уэстбрук обошел легендарного Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за карьеру и вышел на 2-е место по этому показателю в истории НБА. Расселл уступает лишь Оскару Робертсону, на счету которого 181 трипл-дабл за карьеру.

Милуоки – Майами 126:131 OT (33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10)

Нью-Йорк – Бостон 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

Чикаго – Торонто 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)

Юта – Сакраменто 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

Кливленд – Индиана 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

Хьюстон – Новый Орлеан 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

Сан-Антонио – Вашингтон 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

Финикс – Клипперс 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)