"Атланта" Леня победила "Орландо", Михайлюк снова не сыграл за "Детройт": результаты матчей НБА

2 Читати новину українською
Результаты матчей НБА
Результаты матчей НБА / twitter.com/ATLHawks

В НБА 26 октября (ночь на 27 октября в Украине) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата. В том числе с участием команд украинских баскетболистов.

Однако снова сыграл только Алексей Лень, который выступает за "Атланту". Его команда дома победила "Орландо". Лень вышел в старте, сыграл 19:39 минут. Очков не заработал, но сделал 4 подбора и один перехват.

Атланта – Орландо 103:99 (23:26, 29:24, 25:25, 26:24)

Между тем "Детройт" снова проиграл. На этот раз – "Филадельфии". Святослав Михайлюк провел весь матч на скамье запасных.

Детройт – Филадельфия 111:117 (29:28, 28:26, 26:29, 28:34)

Из других матчей стоит отметить поражение "Клипперс" в матче против "Финикса". А также то, что защитник "Хьюстона" Расселл Уэстбрук в матче с "Новым Орлеаном" оформил 139-й трипл-дабл в своей карьере, набрав 28 очков, 13 передач и 10 подборов. Таким образом, Уэстбрук обошел легендарного Мэджика Джонсона по количеству трипл-даблов за карьеру и вышел на 2-е место по этому показателю в истории НБА. Расселл уступает лишь Оскару Робертсону, на счету которого 181 трипл-дабл за карьеру.

Милуоки – Майами 126:131 OT (33:29, 37:24, 23:29, 28:39, 5:10)

Нью-Йорк – Бостон 95:118 (24:22, 27:24, 25:36, 19:36)

Чикаго – Торонто 84:108 (23:24, 17:24, 22:36, 22:24)

Юта – Сакраменто 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

Кливленд – Индиана 110:99 (26:28, 39:20, 25:26, 20:25)

Хьюстон – Новый Орлеан 126:123 (29:24, 32:37, 36:39, 29:23)

Сан-Антонио – Вашингтон 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

Финикс – Клипперс 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)

 

blog_ava
Это так по-русски: в Екатеринбурге установили пластиковые фонари
сегодня
608
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Баскетбол Алексей Лень
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Дерек Чисора выиграл чемпионский пояс и бросил вызов Усику: видео
сегодня 11:44 Дерек Чисора выиграл чемпионский пояс и бросил вызов Усику: видео
Юрій Семенюк 74
Олимпик – Днипро-1: результат матча и видео голов
26 октября 19:07 Олимпик – Днипро-1: результат матча и видео голов
Михайло Гема 199
"Мариуполь" открыл второй круг чемпионата Украины, одолев "Колос": видео
26 октября 15:52 "Мариуполь" открыл второй круг чемпионата Украины, одолев "Колос": видео
Михайло Гема 87
Это тебе за моих братьев: в МакГрегора бросили бутылкой в Москве – видео
26 октября 14:51 Это тебе за моих братьев: в МакГрегора бросили бутылкой в Москве – видео
Юрій Семенюк 105
Эффектный данк украинца попал в топ-5 моментов тура Кубка Европы FIBA: видео
25 октября 22:00 Эффектный данк украинца попал в топ-5 моментов тура Кубка Европы FIBA: видео
70
Новости
Больше новостей
Залиште відгук