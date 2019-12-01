"Атлетико" – "Барселона": где смотреть онлайн топ-матч чемпионата Испании

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"Атлетико" – "Барселона": где смотреть онлайн топ-матч чемпионата Испании / GETTY IMAGES

1 декабря в Мадриде состоится центральный матч первой половины сезона чемпионата Испании. "Атлетико" примет каталонскую "Барселону". Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Матчи чемпионата Испании в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет матч "Атлетико" – "Барселона" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:55, а сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн "Атлетико" – "Барселона" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 109 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

Также матч 15 тура Ла Лиги между "Атлетико" и "Барселона" можно посмотреть на платформе Megogo. Для этого необходимо иметь подписку "Оптимальная". Стоимость в месяц составляет 97 гривен.

Каталонская команды сыграла в чемпионате Испании 13 матчей и набрала 28 очков. Зато "Атлетико" провел на игру больше, однако набрал на три очка меньше.

Результат матча "Атлетико" – "Барселона" читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт ФК Барселона Атлетико
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