Атлетико – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Ювентусом" в среду, 18 сентября, можно будет посмотреть и в Украине. Однако только онлайн.

Стоит напомнить, что правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеет "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Однако в то же время, когда будет идти матч "Атлетико" – "Ювентус", на этих каналах будут демонстрировать матчи "Шахтер" – "Манчестер Сити" и ПСЖ – "Реал". Поэтому эту игру покажут только онлайн.

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Смотреть онлайн матч "Атлетико" – "Ювентус" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы как в прямом эфире, так и в повторе. Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Напомним, матч "Атлетико" – "Ювентус" состоится в среду, 18 сентября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.