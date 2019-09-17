Атлетико – Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" и итальянский "Ювентус" снова сойдутся в Лиге чемпионов. После матчей 1/8 финала прошлого сезона, команды в этот раз попали в одну группу. И сыграют уже в первом туре. Их матч состоится в среду, 18 сентября. А букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Атлетико – Ювентус. Прогноз

"Атлетико" перед началом сезона потерял одного со своим лидеров – нападающий Антуан Гризманн перешел к одному из главных конкурентов – в "Барселону", Но на его место купили юного Жоау Фелиша. Поэтому этот матч может стать первым противостоянием на международной арене двух звездных португальских футболистов – Фелиша из "Атлетико" и Криштиану Роналду из "Ювентуса". Хотя больше опыта у последнего, и это может сыграть свою роль.

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И стоит напомнить, что в прошлом сезоне "Атлетико" победил дома 2:0. И только из-за поражения на выезде 3:0 вылетел от "Ювентуса" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Хет-триком тогда как раз и отличился Роналду. Поэтому на стадионе "Ванда Метрополитано" больше шансов победить таки у хозяев.

Напомним, матч "Атлетико" –"Ювентус" состоится в среду, 18 сентября. Начало матча в 22:00.

Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют, что "Атлетико" выиграет этот матч. Коэффициент на такой итог игры – 2,35. На то, что победит в матче "Ювентус" – 3,50. Ничейный результат в итоге – 3,10.

При этом сам матч вряд ли будет голевым. Ставка на "тотал матча больше 2,0 Атлетико" получила коэффициент 5,40, однако "тотал матча больше 2,0 Ювентус" аж 8,60. Также ставка на то что обе команды забьют составляет 2,10, что этого не произойдет – 1,74.

Прогноз 1xbet

Здесь тоже считают, что у "Атлетико" больше шансов победить – 2,43 на их победу. Победа "Ювентуса" оценена в 3,44. Ничья в матче – 3,125.

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По количеству голов, то ставка "тотал матча больше 2,0" получила 1,88. На то, что "Тотал матча меньше 2,0" принимают с коэффициентом 1,92.

Прогноз Favorit

Эти букмекеры выставили коэффициент 2,36 на победу "Атлетико". На победу "Ювентуса" они принимают с коэффициентом 3,30. Ничья – 3,10.

Стоит отметить, что больше всего шансов забить должен именно Роналду – 2,60 на его гол в матче. Далее идут еще двое игроков "Ювентуса" – Альваро Мората (2,80) и Гонсало Игуаин (3,00). Только после этого Жоау Фелиш с коэффициентом 3,50.