Атлетико – Ливерпуль: где смотреть матч Лиги чемпионов

В среду, 11 марта, "Ливерпуль" на своем поле сыграет с "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть онлайн, а также по телевидению.

Единственным официальным транслятором матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине является "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1/2/3". Именно на "Футбол 2" в прямом эфире и покажут матч "Атлетико" – "Ливерпуль". Начало трансляции в 21:55, сама игра начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн матч "Ливерпуль" – "Атлетико" легально можно на сайте Oll.tv. Стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Стоит добавить, что провайдер "Воля" запустил каталог "Воля Футбол+", где есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в прямом эфире, так и в повторе.

Стоит эта услуга от 29 гривен в месяц. При этом просматривать это можно как на телевизоре, так и на смартфоне или планшете.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Атлетико" читайте на сайте Спорт24.