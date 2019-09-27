Атлетико – Реал: где смотреть матч чемпионата Испании

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Атлетико – Реал: где смотреть онлайн матч 28 сентября 2019 – Ла Лига
Атлетико – Реал: где смотреть

Мадридское "Атлетико" 28 сентября примет в дерби "Реал" в 7 туре испанской Ла Лиги. В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Матчи чемпионата Испании в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно второй и покажет матч "Атлетико" – "Реал" в прямом эфире. Начало трансляции в 21:55, а сам матч начнется в 22:00.

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Смотреть онлайн "Атлетико" – "Реал" можно на видеосервисе Oll.tv. Но стоит напомнить, что просмотр матча там платный – 89 гривен за месячный абонемент. Но он дает право просмотра всех футбольных матчей (а также осмотров), которые транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2".

"Реал" полурезервным составом обыграл "Осасуну" и после шести туров продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры. "Атлетико" отстает от земляков всего на одно очко и в случае победы может выйти в лидеры.

Результат матча "Атлетико" – "Реал" читайте на сайте Спорт24.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Реал Атлетико
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