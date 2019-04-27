Авторитетный портал назвал Андрея Шевченко худшим форвардом в истории "Челси"

Легендарный украинский нападающий, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список из восьми худших форвардов в истории лондонского "Челси".

Автор портала Fourfourtwo Ричард Джолли составил список из 8 худших нападающих в истории "Челси".

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Возглавил рейтинг Украинский нападающий Андрей Шевченко, который переехал в Лондон из Милана в 2006 году за 30 миллионов фунтов.

"Челси" выиграл чемпионский титул с Дидье Дрогба, который возглавлял формацию 4-3-3. Но Роман Абрамович подписал Шевченко. В итоге, Моуринью пожертвовал вингером ради того, чтобы интегрировать в команду нового форварда. Игра "Челси" была нарушена. Это не помогло, ведь команде достался не тот Шевченко, который много забивал за "Милан",

– написал журналист.

За два года Шевченко забил лишь 22 гола в 77 матчах, перенес тяжелую травму спины, две операции и ненадолго вернулся в Милан.

Также в список вошли Крис Саттон, Радамель Фалькао, Адриан Муту, Матея Кежман, Фернандо Торрес, Гонсало Игуаин и Альваро Мората.

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