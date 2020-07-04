Мюнхенская "Бавария" в 20-й раз в своей истории выиграла Кубок Германии. В финале розыгрыша 2019/2020 "Бавария" обыграла леверкузенский "Байер".

Байер – Бавария 2:4

Голы: Бендер, 63, Гаверц, 90+4 (п) – Алаба, 16, Гнабри, 24, Левандовский, 59, 89

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"Бавария" традиционно для себя агрессивно начала поединок, стремясь быстро решить судьбу игры, пишет 24 канал. Уже на 8-й минуте Горецка не использовал хорошую возможность вывести "Баварию" вперед.

Леон стал адресатом прекрасной передачи, но в прыжке пробил выше ворот.

Через несколько минут Левандовский заработал чрезвычайно опасный штрафной перед владениями Градецкого. Удар с отметки решил выполнить Алаба и ювелирным выстрелом открыл счет.

Видео гола Алабы

"Бавария" не сбавляла обороты – на 21 минуте возможность имел Мюллер. Его удар парировал Градецки. Второй гол в ворота "Байера" назревал. Киммих отдал роскошный пас на ход Гнабри. Серж ворвался в штрафную и бильярдным ударом положил мяч в угол.

Видео гола Гнабри

После перерыва "Байер" включился в игру и начал создавать острые моменты. Стопроцентный момент не использовал Фолланд после прострела с фланга.

"Бавария" намек "фармацевтов" поняла и быстро закрепила преимущество. Ноер, находящиеся в непростой позиции, точно выбил на Левандовского.

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Роберт технично укротил мяч и метров с 30-и пробил. Градецки почти парировал мяч, но выпустил его в последний момент – гол из-за ляпа голкипера.

Видео первого гола Левандовского

На 63 минуте "Байер" заложил фундамент для возможного камбэка. Бендер классно вколотил мяч в ворота Нойера после углового – 3:1.

Видео гола Бендера

Примерно 10 минут доминировали леверкузенцы, после чего "Бавария" вновь вернулась в игру. В частности, на 74 минуте Левандовски не хватило нескольких сантиметров, чтобы замкнуть прострел Перишича.

На 86 минуте шанс для "Байера" упустил Диаби, не отдав пас на свободного Бельараби. Последний был один в штрафной "Баварии".

Мюнхенцы добили "Байер" на 89 минуте. Левандовский элегантно опрокинул Градецки после паса Перишича.

Видео второго гола Левандовского

В компенсированное время "Байер" отыграл один мяч после точного пенальти Гаверца.

Видео гола Гаверца

4:2 – "Бавария" второй раз подряд выиграла Кубок Германии.