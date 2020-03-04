Барби Ольги Харлан: известная компания подарила необычную награду украинской фехтовальщице: фото
Успешная украинская спортсменка Ольга Харлан была награждена персональной куклой Барби от компании Mattel. Такие куклы есть в коллекции только у девяти спортсменок мира.
Компания Mattel – американская мультинациональная компания, специализирующаяся на производстве игрушек. Основанная еще в 1945 году в городе Эль-Сегундо, Калифорния.
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Как сообщает Mattel, серию начали выпускать два года назад к шестидесятой годовщине Barbie и Международному дню женщин, чествуя успешных женщин со всего мира и стремясь вдохновить их примером. Компания показала для всех как выглядит кукла Ольги Харлан.
Подарок от компании
Вместе с тем, украинка уже получила такой подарок от компании и была приятно впечатлена.
Кукла Барби – Ольга Харлан
Спортсменка призналась, что в детстве играла Барби и сама шила для них одежду, поэтому ей очень приятно получать такие подарки. Ольга Харлан отмечает, что фехтование – неженский вид спорта, но призывает всех девушек заниматься им. Украинка хочет донести, что женщины могут достичь больших вершин в фехтовании, чем мужчины.
Ольга Харлан
Кроме Харлан, специальной копией награждены еще девять спортсменок мира по различным видам спорта, в том числе Аманда Анри (футболистка), Маланка Михамбо (легкоатлетка), Тереза Бонвало (серфингистка), Анат Лелиор (серфингистка), Айрин Палшите (легкоатлетка), Дина Эшер-Смит (легкоатлетка) и другие.
Добавим, что Ольга Харлан получила звание "Лучшая спортсменка Украины в декабре".
Украинская фехтовальщица претендует на звание "Спортивный герой года". Победитель этой номинации будет объявлен 9 марта.
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