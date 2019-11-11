Барселона – Атлетико, Реал – Валенсия: матчи Суперкубка Испании сыграют в Саудовской Аравии

Суперкубок Испании в ближайшие три сезона будет проводиться в Саудовской Аравии. При этом в нем примут участие четыре команды. Поэтому будет два полуфинала и финал.

В первом Суперкубке Испании в новом формате в полуфинале между собой сыграют "Реал" – "Валенсия" и "Барселона" – "Атлетико". Матчи полуфиналов запланированы на 8 января ("Реал" – "Валенсия") и 9 января ("Барселона" – "Атлетико"). Финал запланирован на 12 января.

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При этом матчи состоятся в Саудовской Аравии в городе Джидда. По информации As, за возможность провести турнир Саудовская Аравия заплатит 120 миллионов евро за три года. 20 миллионов евро из них ежегодно будут распределятся между клубами-участниками, еще 20 миллионов евро будут перечислены Королевской испанской футбольной федерации.



Стадион в городе Джидда

Сообщается, что доступ на матчи будет открыт и для женщин.