Барселона – Атлетико: прогноз букмекеров на топ-матч чемпионата Испании

У "Атлетико" есть едва ли не последний шанс побороться в этом сезоне за какой-то титул. Мадридцы отстают в чемпионате Испании от "Барселоны" на 8 очков и могут сократить отставание до 5 в очном матче. Удастся ли им это сделать – знают букмекеры.

Последняя игра между командами завершилась результативной ничьей 1:1. И именно "Барселоне" удалось спастись благодаря голу Дембеле на 90 минуте. До завершения чемпионата Испании 8 туров и "Атлетико" обязательно нужно победить "Барселону".

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Фаворит Спорт

В "Фаворит Спорт" на выездную победу "матрасников" дают коэффициент 4,65. На успех "Барселоны", которая на неделе провела сумасшедший матч против "Вильярреала", коэффициент 1,79. Ничья – 3,65.

Pari Match

Последняя игра между командами на "Камп Ноу" завершилась минимальной победой "Барселоны" 1:0. Гол забил Месси. На то, что "сине-гранатовые" повторят успех коэффициент 1,80. На успех "Атлетико" – 4,40. Ничья – 3,70.

1xbet

"Барселона" имеет прекрасную серию из 14 матчей подряд на домашней арене без поражений во всех турнирах. Ничья для каталонцев – приемлемый результат в контексте борьбы за чемпионство. Такой исход букмекеры оценили коэффициентом 3,74. В то же время "Атлетико" в 10 матчах на выезде выиграл только 5. На то, что подопечные Диего Симионе одержат победу, коэффициент 4,72. На победу "Барселоны" – 1,84.

Поединок 30-го тура чемпионата Испании состоится в субботу, 6-го апреля. Начало матча в 21:45.

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