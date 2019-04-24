"Барселона" без проблем обыграла на выезде "Алавес" и приблизилась к чемпионству: видео

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"Барселона" без проблем обыграла на выезде "Алавес" и приблизилась к чемпионству: видео

"Барселона" сделала еще один шаг к чемпионству в Испании. "Сине-гранатовые" на выезде обыграли "Алавес". И уже в среду, 24 апреля, могут стать чемпионами.

Алавес – Барселона 0:2
Голы: Аленья, 54, Суарес, 60 (пен)

"Барселона" сразу зажала соперника на их половине поля. Хозяева поля не могли перейти центр и сделать хотя бы несколько пасов. Но такое давление не принесло никаких дивидендов "Барселоне". С ударами Суареса, Коутиньо или Жорди Альбы удачно справлялся голкипер "Алавеса" Пачеко. Месси за игрой своих партнеров наблюдал со скамейки запасных.

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В целом за первый тайм "Барселона" 88% времени владела мячом, нанесла 10 ударов (три из них в створ). "Алавес" на это ответил одним неточным ударом. Но на табло были нули.

Все в матче было решено между 54-й и 60-й минутами. Тогда "Барса" забила дважды. Первый гол – Аленьи после паса Серхи Роберто. Хотя здесь стоит отметить Суареса, который удачно пропустил мяч на партнера.

Значительно больше вопросов вызывает второй гол. После подачи с углового Пике таки удалось затолкать мяч в сетку ворот. Но арбитр пошел смотреть видеоповтор, ведь было подозрение как на игру рукой Умтити, так и фол против Пике. Закончилось все назначением пенальти в ворота "Алавеса". Удар с отметки четко реализовал Суарес. Это 21-ый гол уругвайца в чемпионате. По этому показателю он сравнялся с Бензема из "Реала". Оба делят второе и третье место. Лидирует Месси.

Сам аргентинец вышел на поле сразу после второго гола. И мог забить. Но Пачеко перевел мяч в перекладину после его удара.

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Видеообзор матча Алавес – Барселона

В итоге матч так и закончился победой "Барселоны". Если "Атлетико" проиграет "Валенсии" в домашнем матче в среду, 24 апреля, то "блаугранас" станут чемпионами. В противном случае "Барселоне" нужно будет в субботу, 27 апреля, побеждать дома "Леванте". И уже тогда праздновать.

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Теги: ФК Барселона Новости Спорта Спорт Футбол
Источник: 24 канал
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