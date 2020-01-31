"Барселона" договорилась о трансфере, но передумала, когда игрок уже садился в самолет

"Барселона" согласовала с китайским "Бэйцзин Гоань" аренду конголезского нападающего Седрика Бакамбу, однако передумала в последний момент.

Каталонский клуб хотел подписать форварда в связи с серьезной травмой Луиса Суареса, который выбыл на длительный срок. Об этом сообщает Radio Catalunya.

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"Барселона" уже даже успела договориться с руководством пекинцев относительно перехода, и потенциальный новичок планировал вылететь в Испанию. Однако перед самой посадкой в ​​самолет Бакамбу узнал, что "блаугранас" передумали, и трансфера не будет. Конголезец решил не падать духом из-за срыва желаемого перехода.

"Эй, Transfermarkt, измените мою историю трансферов на "Почти был в "Барселоне", пожалуйста. Все, что ни делается – к лучшему. Благодарю Бога за все. Гризманн, увидимся в следующий раз", – написал Бакамбу в своем Twitter.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything



See you an other time @AntoGriezmann https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020

Добавим, что неизвестно, связано ли решение каталонского клуба с эпидемией коронавируса в Китае.

Бакамбу перебрался в "Бэйцзин Гоань" из "Вильярреала" в 2018 году. В 75 матчах за "желтую субмарину" он отметился 32 голами.