Барселона – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Барселона" в среду, 2 октября, примет на домашнем поле "Интер" в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению и онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине владеют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них в прямом эфире покажут матч "Барселона" – "Интер". Сам матч начнется в 22:00, а трансляция на канале "Футбол 1" – в 21:50.

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Смотреть онлайн матч "Барселона" – "Интер" легально можно на сайте Oll.tv. но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Напомним, матч "Барселона" – "Интер" состоится в среду, 2 октября. Начало встречи в 22:00. Видео голов и обзор матча – на сайте Спорт24.